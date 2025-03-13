Бесполетная зона или санитарный кордон. Какой станет линия безопасности вдоль границы

Президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область предложил создать приграничную зону безопасности. Поможет ли это защитить мирных жителей от обстрелов со стороны Украины, зависит от протяженности и формата такого кордона, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров.

По его мнению, важно учесть дальность поражения имеющегося в арсенале украинской армии оружия. Сипров напомнил, что натовские гаубицы способны стрелять на 35-40 километров, установки типа HIMARS — еще дальше, к тому же они высокоточные, крылатые ракеты малой дальности Storm Shadow/SCALP английского и французского производства — больший радиус поражения.

«Поэтому было бы логично создать санитарный кордон, который гарантировал бы [защиту] в том числе и приграничной территории России от ударов оружием, которое есть у Киева, с учетом максимальной дальности этого оружия, то есть 400-500 километров», — предположил он.

Однако непонятен формат создания такой санитарной линии. Политолог допустил несколько вариантов, в том числе демилитаризованную, бесполетную зоны или территорию под контролем российских военных.

«Надежнее всего третий вариант. То есть наши военные, наши средства противовоздушной обороны и наши подразделения, которые будут препятствовать и пресекать вылазки диверсионно-разведывательных групп», — пояснил он.