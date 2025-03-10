Бесплатное цирковое шоу для детей участников СВО прошло в Красногорске

Яркое представление для 200 детей и жен участников спецоперации организовали в Красногорске. Шоу представили артисты цирка-шапито из Новосибирска.

Трюки перед детьми продемонстрировали канатоходцы, акробаты на мачтах, эквилибристы, жонглеры, дрессированные птицы и звери, а также клоун Буба. Артисты посвятили трехчасовое выступление родным и близким защитников Отечества.

В антракте детей угостили попкорном и сахарной ватой. Некоторые зрители даже смогли поучаствовать в шоу. Кто-то из юных жителей Красногорска был в цирке впервые. Кроме того, дети и взрослые увидели огненное шоу.

Ранее мы рассказывали о том, что концерт к Международному женскому дню прошел во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Женщин поздравил лично глава городского округа Дмитрий Волков. Кульминацией вечера стал концерт, подготовленный местными творческими коллективами.