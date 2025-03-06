Концерт к Международному женскому дню прошел в Красногорске

Во Дворце культуры «Подмосковье» состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню. В этот день женщин Красногорска поздравил лично глава городского округа Дмитрий Волков.

В своей речи он подчеркнул значимость женщин в современном обществе, отметив их трудолюбие, способность сочетать профессиональные успехи с семейными обязанностями и вклад в развитие округа.

«Женщины Красногорска — это не только хранительницы домашнего очага, но и успешные лидеры, врачи, педагоги и общественные деятели. Ваша красота, мудрость и материнская любовь вдохновляют нас и приносят гармонию в этот мир. Вы — наша опора, источник вдохновения и символ жизненной силы. С праздником, дорогие дамы», — сказал Дмитрий Волков.

На мероприятии присутствовали женщины разных профессий: педагоги, врачи, руководители предприятий, ветераны и представительницы трудовых династий. Также среди гостей были те, кто оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов Сергей Трифонов. Он отметил вклад женщин во все сферы жизни и выразил благодарность за их труд, заботу и неоценимую роль в обществе.

Кульминацией вечера стал концерт, подготовленный творческими коллективами Красногорска. Мероприятие подарило гостям яркие эмоции и ощущение единства в большой дружной семье городского округа.