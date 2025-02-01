Хинштейн заявил о гибели мирного жителя и ранении четырех людей при атаке дронов

Запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали Кореневский и Суджанский районы Курской области. В результате атаки дронов погиб один мирный житель, четверо получили серьезные ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн .

Он подчеркнул, что украинский дрон атаковал автомобиль в селе Снагость Кореневского района. В салоне находились супруги-пенсионеры и их сосед. Водитель от полученных ранений скончался на месте. Его тело пока не смогли эвакуировать.

Супруга погибшего мужчины не пострадала. Ее эвакуировали в Курск, где она поселилась у родных. Хинштейн добавил, что уже выразил женщине соболезнования и пообещал поддержку в организации похорон.

Множественные ранения получил пассажир пострадавшей машины. Его доставили в Рыльскую центральную районную больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи приступили к реанимационным мероприятиям.

Еще один беспилотник упал в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Недавно из этого населенного пункта выгнали украинских боевиков. Дрон атаковал людей, которых российские военные выводили из подвала.

Множественные осколочные ранения получили двое мужчин и одна женщина. После оказания первой медицинской помощи их доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет.

Хинштейн подчеркнул, что в ближайшее время приедет в лечебное учреждение, чтобы поддержать раненых и проверить, получают ли они необходимую помощь.

Информация об убийстве украинскими боевиками жителей курского села Русское Поречное дошла до ООН. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик объявил, что ООН всегда выступала с осуждением гибели и убийств гражданского населения вне зависимости от их гражданства.

По данным Следственного комитета России, зашедшие в курское село Русское Поречное украинские боевики убили 22 мирных жителя по приказу командования.