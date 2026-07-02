Беспилотники ВСУ убили двух сотрудников Токмакского РЭС

Украинские боевики провели 13 атак на Запорожскую область, после которых погибли два сотрудника Токмакского РЭС и ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий .

Он подчеркнул, что сотрудники энергоснабжающей организации погибли в районе села Вишневого. Ранения при налете БПЛА получили два мирных жителя, находившихся недалеко от села Семеновка, и один мужчина из этого населенного пункта.

Четвертым пострадавшим стал владелец дома в Васильевке. Он получил ранения, когда украинский беспилотник врезался в здание.

«Также в Васильевке было атаковано еще одно частное домовладение с последующим возгоранием. В результате повреждены четыре жилых дома и личный транспорт», — добавил глава Запорожской области.

Балицкий подчеркнул, что в результате налета пострадали зерновой склад Мелитополя и городская парковка, где повреждения получили два грузовика и шесть легковушек.

В зону поражения вражеских летательных аппаратов попали пшеничные поля около поселка Заповитное и села Ясная Поляна. От сброшенных бомб посевы загорелись. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя.

В минувшую среду, 1 июля, Балицкий сообщил о трех пострадавших в результате атак украинских боевиков.