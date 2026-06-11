Беспилотники ВСУ атаковали МЧС Энергодара

Украинский БПЛА атаковал здание спасателей МЧС России в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщила пресс-служба организации в «Максе» .

Днем ранее целью вражеского беспилотника стала пожарно-спасательная часть в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В обоих случаях пострадавших нет.

Вечером 10 июня Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение и в настоящее время обесточена. Ее перевели на питание от дизель-генераторов.

Также глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что 5 июня беспилотник ВСУ в очередной раз атаковал ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины.