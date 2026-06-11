Запорожская АЭС полностью обесточена

Вечером в среду Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение и в настоящее время обесточена. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ „Ферросплавная-1“ отключена действием автоматики вчера вечером», — отметили представители станции.

Энергоблоки ЗАЭС перевели на питание от дизель-генераторов. Нарушений в работе систем безопасности нет, оборудование сработало штатно.

Запорожскую АЭС также обесточивали 5 июня. После потери электроснабжения энергоблоки атомной станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ усилили атаки на ЗАЭС, невзирая на вероятные последствия. Он предупреждал, что в случае ЧП совсем не факт, что ветер подует в сторону Российской Федерации.