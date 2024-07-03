Беспилотники самолетного типа уничтожили в Брянской области

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника самолетного типа. Из них два перехватили в Карачевском районе, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России. <…> Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил он.

Два дрона сбили в Карачевском районе, по одному в Трубчевском и Комаричском районах. Богомаз поблагодарил военных за проделанную работу.

Ночью 2 июля силы ПВО уничтожили 11 беспилотников. Из них три обезвредили в Крыму, по четыре — в Белгородской и Брянской областях. В белгородском поселке Октябрьский во время атаки дроном-камикадзе сильно пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения.