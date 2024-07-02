Микроавтобус и легковушка попали под удар дрона в поселке под Белгородом
Гладков: мужчина пострадал при ударе дрона-камикадзе в Октябрьском
Украинский дрон-камикадзе атаковал днем 2 июля поселок Октябрьский Белгородского района. В результате тяжело пострадал мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации главы области, у пострадавшего выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные осколочные ранения в области живота, рук и ног.
Бригада скорой доставит мужчину в городскую больницу № 2 города Белгорода. Кроме того, при детонации повреждения получили микроавтобус и один легковой автомобиль.
На месте работают оперативные службы, заключил Гладков.