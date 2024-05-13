Подстанция загорелась в Липецкой области в результате атаки ВСУ | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 05:00 Подстанция загорелась в Липецкой области в результате атаки ВСУ РИА «Новости»

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В Липецкой области подавили беспилотники на территории Становлянского округа. В результате атаки загорелась подстанция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

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«Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — уточнил Артамонов.

Губернатор призвал жителей не выкладывать в Сеть фото и видео последствий подобных вражеских атак. Он напомнил, что такие публикации помогают украинским боевикам корректировать направление и точность.

До этого восемь вражеских беспилотников самолетного сбили в небе над Курской областью.

Кроме того, несколько воздушных целей ликвидировали на подлете к Белгороду. В городе обошлось без пострадавших. В Белгородском районе пострадали три человека, но они получили только царапины и ссадины, ничего серьезного. Больше повреждений получили дома, постройки и машины в селе Черемошное.