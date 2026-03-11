Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Губахе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Никто не пострадал. Глава региона призвал жителей не поддаваться панике и верить только официальным источникам информации.

Всего за ночь дежурные российские средства ПВО сбили 185 украинских беспилотников над 10 регионами и акваториями двух морей. Над одной только Ростовской областью, по словам губернатора Юрия Слюсаря, уничтожили более 40 целей; в поселке Чертково пострадала линия электропередач, однако из жителей никто ранений не получил.

Кроме того, несколько частных домов, автомобили и склад пострадали при атаке БПЛА на Севастополь.