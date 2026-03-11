Несколько домов и машин получили повреждения при атаке БПЛА в Севастополе

В результате ударов беспилотников по Севастополю пострадали несколько частных домов, машины и склад. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере МАХ .

Он отметил, что в Севастополе сбили девять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента. Людей призвали соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства.

«В районе ТСН СТ „Гранат“, по предварительной информации, возгорание склада строительных материалов и частного дома», — объяснил глава региона.

Также в СТ «Троллейбусник-1», ТСН СНТ «Троллейбусник-2» и СТ «Ямал» несколько домов и машин получили повреждения в результате ЧП. Еще недалеко от Монастырского шоссе осколки беспилотников повредили ряд частных жилых домов и автомобилей.

В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 185 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны ликвидировали в Саратовской, Самарской, Ростовской, Курской, Воронежской, Волгоградской, Брянской, Белгородской, Астраханской областями и над Черным и Азовским морями.