Обломки беспилотника упали под окнами детсада в Воронежской области

Воронежскую область атаковали беспилотниками. Один из сбитых дронов упал на площадку возле детского сада в поселке городского типа Анна, сообщил Telegram-канал Shot .

Грохот послышался около часа ночи. Местные жители насчитали два взрыва над поселком и девять со стороны леса. Предположительно сработала система ПВО. Один из украинских беспилотников упал на территории детского сада, повредив площадку и здание. Взрывная волна также выбила окна в офисном центре.

Об опасности атаки БПЛА власти Воронежской области объявили в 22:30. После полуночи губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале об уничтожении четырех БПЛА. Разрушений на тот момент не было.

Вечером 1 августа дежурные силы ПВО обезвредили 18 беспилотников над регионами России, в том числе четыре над Воронежской областью. Больше всего дронов над Краснодарским краем — военные уничтожили семь аппаратов. Еще семь сбили над Белгородской областью и Азовским морем.