ВСУ атаковали дронами Рязань

Baza: в Рязани силы ПВО сбивают дроны ВСУ, в городе слышны взрывы и видны пожары

«Жители Рязани сообщают о серии взрывов над городом, в ряде районов видны пожары. По словам очевидцев силы ПВО отражают атаки украинских беспилотников», — уточнил автор канала.

Горожане также услышали громкие хлопки над аэродромом Дягилево. Официальная информация пока отсутствует.

Жители Липецкой и Воронежской областей также сообщают об атаках дронов ВСУ и работе сил противовоздушной обороны.

По информации Telegram-канала Shot, российские военные сбивают над Рязанью украинские беспилотники типа «Лютый». По словам очевидцев, над городом прогремело от пяти до шести взрывов. Дроны летят на низкой высоте, слышен звук моторов в небе.

Ранее в Воронежской области обломки дрона ВСУ упали на территорию детсада, повредив площадку и здание.