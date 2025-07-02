Состояние двух пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске оценили как крайне тяжелое

В больницах находятся 36 пострадавших при атаке беспилотников на предприятие в Ижевске, из них двое в крайне тяжелом и четверо в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, которого цитирует ТАСС .

Этих пострадавших направили на лечение в Москву, в том числе в федеральные центры Минздрава. Среди них есть ребенок.

«Остальные пострадавшие, в том числе дети, в состоянии средней и легкой степени тяжести», — добавил помощник министра.

Накануне правительство Удмуртии объявило, что семьи погибших при атаке получат по 1,5 миллиона рублей, а раненые — от 300 до 600 тысяч в зависимости от степени тяжести ранений.