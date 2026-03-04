В аэропортах Ижевска, Калуги и Кирова ввели временный запрет на полеты

В аэропорту Ижевска, Калуги и Кирова ввели ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Также сегодня ближе к 05:00 вводили запрет на полеты в аэропорту Ульяновска. Уже в 07:40 ограничения сняли.

Часто ограничения на полеты связаны с опасностью атаки беспилотников. Сегодня за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских дрона над российскими регионами.

Больше всего БПЛА сбили над Волгоградской областью — 21. Также по четыре дрона ликвидировали над Ростовской и Белгородской, два — над Астраханской, один — над Курской областью.