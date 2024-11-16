Беспилотник взорвался рядом с жилыми домами в Калужской области

Украинский беспилотник взорвался на окраине города Людиново в Калужской области. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

На место ЧП прибыли экстренные службы. В результате детонации БПЛА получили повреждения несколько автомобилей, в расположенных рядом домах выбило стекла. По словам губернатора, обошлось без жертв.

Шапша поручил главе администрации района Стефану Перевалову организовать оперативный штаб, чтобы подсчитать полученные повреждения и при необходимости оказать помощь.

За день до этого в Курской области нейтрализовали восемь дронов и одну ракету. Губернатор региона Алексей Смирнов призвал жителей в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и вызвать экстренные службы.

В ночь на 15 ноября военные также отразили массовую атаку БПЛА в Краснодарском крае — средства ПВО сбили несколько десятков беспилотников. Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Крымске обломки БПЛА упали на территорию четырех домовладений.