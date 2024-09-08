Осколок снаряда ВСУ пробил кровлю офисного здания в Белгороде

Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Один из осколков снаряда пробил кровлю офисного здания. Также из-за атаки ВСУ повредилось остекление в одном из многоквартирных домов. Осколками посекло два легковых автомобиля, добавил губернатор.

В Белгороде загорелась сухая трава, спасатели прибыли на место ЧП и приступили к ликвидации пожара.

«Значительных повреждений не выявлено», — заключил Гладков.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью БПЛА село Никольское в Белгородском районе. Дрон попытался атаковать ангар на территории производственного предприятия, в результате постройка загорелась и обрушилась. Из-за ЧП никто не пострадал. На место прибыли оперативные службы, спасатели приступили к тушению пожара.