Осколок снаряда ВСУ пробил кровлю офисного здания в Белгороде
Гладков: средства ПВО нейтрализовали воздушные цели на подлете к Белгороду
Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Один из осколков снаряда пробил кровлю офисного здания. Также из-за атаки ВСУ повредилось остекление в одном из многоквартирных домов. Осколками посекло два легковых автомобиля, добавил губернатор.
В Белгороде загорелась сухая трава, спасатели прибыли на место ЧП и приступили к ликвидации пожара.
«Значительных повреждений не выявлено», — заключил Гладков.
Ранее украинские боевики атаковали с помощью БПЛА село Никольское в Белгородском районе. Дрон попытался атаковать ангар на территории производственного предприятия, в результате постройка загорелась и обрушилась. Из-за ЧП никто не пострадал. На место прибыли оперативные службы, спасатели приступили к тушению пожара.