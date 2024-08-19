Украинский беспилотник сбили в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

«Сегодня ночью Орловская область вновь подверглась атаке — в воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА», — написал он.

В результате атаки повреждений на земле и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, территорию оцепили.

Клычков также напомнил, что на фоне атак украинский боевиков регион помогает переселенцам из приграничных районов соседних областей.

По данным Минобороны, в ночь на 19 августа в двух российских регионах сбили беспилотники ВСУ. По два дрона ликвидировали в Белгородской и Курской областях.

Российские бойцы атаковали иностранных наемников под Киевом. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, отечественные военные ударили по складу украинских боевиков с артиллерией и боеприпасами на севере Павлограда под Днепропетровском.