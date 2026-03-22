Беспилотник ВСУ ранил сотрудника брянского сельхозпредприятия

Украинские боевики ударили с помощью дронов по селу Сачковичи Климовского района Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Беспилотник ударил по территории сельхозпредприятия, в результате пострадал один сотрудник. Мужчину госпитализировали.

На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 25 украинских БПЛА. Налеты дронов отбили в Московском регионе, Владимирской, Белгородской Курской, Рязанской, Тульской, Ростовской, Воронежской, Брянской областях, а также над Черным морем.

Вечером 21 марта военные отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа. За шесть часов они уничтожили 71 аппарат в Крыму, Московском регионе, над территорией Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской и Рязанской областей.