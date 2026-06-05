МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта ЛЭП

МАГАТЭ сообщило, что в пятницу вступает в силу организованный им локальный режим прекращения огня вблизи Запорожской АЭС для ремонта линий электропередачи. Об этом агентство написало в соцсети Х.

«Сегодня на передовой недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ, что открывает путь для проведения критически важного ремонта линий электропередачи, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии», — заявили в МАГАТЭ.

Беспилотник ВСУ 30 мая атаковал внешнюю часть здания машинного зала ЗАЭС. Пресс-служба станции сообщила, что в результате ЧП никто не пострадал, серьезных разрушений нет, технологический процесс стабильный, радиационный фон в пределах нормы. В МАГАТЭ удар назвали серьезным происшествием.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на ЗАЭС угрожают ядерной безопасности. По ее словам, удары по станции продемонстрировали готовность киевского режима идти на самые отчаянные шаги.