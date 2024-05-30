В двух белгородских селах пропало электричество после обстрела ВСУ

В белгородских селах Дорогощь и Смородино частично пропал свет после атаки ВСУ

ВСУ осуществили атаку на село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино», — написал он.

По словам губернатора, в ходе происшествия никто не пострадал. Он отметил, что сотрудники аварийных служб начнут ликвидировать последствия случившегося после согласования с Минобороны РФ.

Днем 29 мая Гладков также заявил, что жители шести населенных пунктов Белгородской области лишились света. В тот день украинские националисты атаковали хутор Мухин. ВСУ сбросили снаряд с беспилотника. В итоге случился пожар на частной летней даче, на момент ЧП там никого не было. Помимо этого, зафиксировали повреждения линий электропередачи.