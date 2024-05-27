Беспилотник упал под Орском 26 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Оренбургской области.
Никто из жителей не пострадал, объекты инфраструктуры повреждений не получили.
«Инцидент (падение БПЛА — прим. ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — рассказал собеседник агентства.
В ночь на 27 мая российские силы противовоздушной обороны перехватили и сбили 12 беспилотников. Из них шесть нейтрализовали в Орловской области. В ходе массированной атаки украинских дронов на регион погиб водитель пожарной части, еще три человека пострадали.
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