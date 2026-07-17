Беспилотник упал на дом в Липецке
Артамонов заявил об упавшем на дом в Липецке БПЛА самолетного типа
БПЛА самолетного типа упал на жилой дом в Липецке. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы Липецкой области, детонации не произошло. Никто не пострадал.
«Жители дома эвакуированы. Территорию оцепили. На месте работают все оперативные службы», – добавил Артамонов.
За минувшую ночь средства ПВО отразили атаку 243 украинских беспилотников. БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ростовской, Орловской, Тульской и Смоленской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
За неделю, по данным Минобороны, российские военные уничтожили 4661 украинский беспилотник.