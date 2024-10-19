Беспилотник сбили в небе над Петербургом

В Санкт-Петербурге 19 октября сбили беспилотник. Об этом «Фонтанке» сообщили в экстренных службах.

«БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны. Угроз для населения нет», — написали авторы публикации.

Официальная информация о происшествии не поступала. Данных о разрушениях нет.

Ранее в Минобороны доложили, что в ночь на 19 октября военные нейтрализовали 16 дронов над тремя российскими регионами. Больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области. Из-за одного БПЛА загорелось нежилое здание, но никто не пострадал.