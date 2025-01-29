Беспилотник сбили над Ладожским озером

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Пострадавших и разрушений нет. Спасибо военным за защиту Ленинградского неба. В настоящее время опасность беспилотников в регионе сняли», — написал он.

В ночь на 29 января под массированную атаку беспилотников попала Смоленская область. Губернатор Василий Анохин отмечал, что средства радиоэлектронной борьбы и ПВО уничтожали дроны, никто из местных жителей не пострадал.

Также в ночь на среду украинские дроны атаковали территорию Нижегородскую область, заявлял глава региона Глеб Никитин. Обломки сбитого беспилотника рухнули на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны.