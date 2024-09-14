Женщина погибла при ударе ВСУ в Белгородской области

Гладков: в белгородском селе Безлюдовка после удара ВСУ погибла женщина

ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области. После попадания снаряда в жилой дом в селе Безлюдовка погибла женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также украинские боевики обстреляли Шебекинский городской округ. В восьми частных домах выбило окна и посекло заборы, осколками повредило автомобиль.

Губернатор добавил, что после прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань загорелись гаражи. Сейчас пожарные расчеты тушат возгорание. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Гладков сообщил о четырех пострадавших в Шебекинском округе при атаках ВСУ. Три человека получили ранения, когда ехали в автомобиле по трассе Шебекино — Белгород. Еще одна женщина пострадала после обстрела села Вознесеновка.