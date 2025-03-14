Беспилотник повредил кровлю многоэтажки в Москве. Место ЧП сняли на видео

Пострадавшую от налета БПЛА многоэтажку на западе Москвы сняли на видео

Утром в пятницу беспилотник попал в карниз многоэтажного дома на западе Москвы. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы, зону падения обломков БПЛА оцепили. У дома пострадала навесная часть кровли.

Среди жителей, по предварительным данным, никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал ранее, что средства ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к столице. Специалисты работают на месте падения опасных обломков.

Также один из беспилотников попал в частный жилой дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Троицком административном округе на юго-западе столицы. Повреждения получили несколько автомобилей и гидроцикл, информация о пострадавших не поступала.