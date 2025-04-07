Житель Брянской области погиб при целенаправленной атаке украинского дрона

Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

Глава региона назвал случившееся одним из многих бесчеловечных преступлений, которые киевский режим совершает против мирного населения.

«В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села. Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования», — написал Богомаз.

Губернатор добавил, что семье жертвы атаки ВСУ окажут поддержку и необходимую материальную помощь.

Ранее украинский беспилотник ударил по автомобилю с мирными жителями в Белгородской области. Пострадали три человека, в том числе подросток, который получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Также машине были двое мужчин, один из которых поступил в больницу в тяжелом состоянии.