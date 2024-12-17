Украина отвергла предложение об рождественском перемирии, назвав его аморальным. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила отказ бесноватостью киевского режима.

«Кстати, знаете, почему для киевского режима „рождественское перемирие“ аморально? Потому что бесноватые», — сказала она.

Захарова прокомментировала новость о том, что МИД Украины назвал предложенное Венгрией рождественское перемирие аморальными манипуляциями. Ее возмутило, что Deutsche Welle* не сообщило об отказе украинской власти от прекращения огня. Она обвинила издание в оперативном распространении фейков вместо достоверной информации.

Офис президента Украины отказался не только от идеи о перемирии, но и от личных контактов с венгерской стороной. Премьер-министр Виктор Орбан хотел поговорить с Владимиром Зеленским по телефону.

* Признано в России СМИ-иноагентом.