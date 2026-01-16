«Бесчеловечный террор». Скорая подорвалась на минах-«лепестках» в Херсонской области

Скорая помощь подорвалась на минах-«лепестках» в Херсонской области, когда ехала на вызов. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко в телеграм-канале .

«Сегодня вновь столкнулись с бесчеловечным террором со стороны украинских формирований. Произошел подрыв машины скорой медицинской помощи, спешившей на вызов в Голопристанском районе, на минах-„лепестках“», — написал он.

Черевко подчеркнул, что этот циничный и осознанный удар по медикам, спасающим жизни, вновь обнажает преступную суть киевского режима. По его словам, украинские боевики готовы на все, чтобы запугать и сломить россиян, но у них ничего не выходит.

«Медики продолжают оказывать помощь всем нуждающимся», — добавил он.

Ранее украинские боевики атаковали Ростовскую область. Пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка. В состоянии средней тяжести их доставили в ростовскую больницу скорой медицинской помощи.

Ежедневно российские военные сбивают десятки вражеских дронов над регионами России. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 106 беспилотников.