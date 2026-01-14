Четыре человека пострадали из-за атаки ВСУ на Ростовскую область
Украинские боевики атаковали Ростовскую область, пострадали четыре человека, в числе которых оказался четырехлетний ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок», — уточнил глава региона.
Губернатор добавил, что пострадавших доставили в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Ранее обломки украинских беспилотников повредили многоэтажку в Ростове-на-Дону, влетев в окна на 14-м этаже. В одной из квартир начался сильный пожар.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте