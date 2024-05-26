Над поселком Нетайлово в ДНР подняли флаг России

Населенный пункт Нетайлово освободили в Донецкой Народной Республике. Флаг над поселком водрузили бойцы 9-й бригады 1-го армейского корпуса, сообщил в Telegram-канале военкор Семен Пегов.

По оценке Пегова, после отхода противника из Первомайского российские военнослужащие не сбавляли темп и не давали ВСУ передышку.

«[Это] позволило быстро вклиниться в украинскую оборону в Нетайлово, а затем и полностью выбить противника [из Нетайлова]», — подчеркнул военкор.

Следующим важным населенным пунктом, который предстоит освободить ВС РФ, Пегов назвал Карловку.

В Минобороны данные об освобождении пока официально не комментировали. В сводке, опубликованной накануне, 25 мая, ведомство сообщало в том числе о нанесении ударов по пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.