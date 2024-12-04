Глава МИД ФРГ Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила отправку немецких войск на Украину для соблюдения вероятного прекращения огня. Ее слова привело издание Die Welt.

«Немецких солдат могут задействовать для обеспечения мира в случае прекращения огня между Россией и Украиной», — сказала министр.

Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на прошлой неделе также допустила, что европейские государства могут отправить кадровые войска на Украину ради возможного прекращения огня.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что принятие Европой мер по созданию некой буферной зоны на Украине станет свидетельством прямого вмешательства в конфликт.

Ранее стало известно, что Украина официально отказалась от всех гарантий, альтернативных членству в НАТО. Киевский режим назвал вступление в военный блок единственной гарантией своей безопасности.