Французские СМИ заявили, что в Евросоюзе обсуждают возможность ввода войск на Украину для обеспечения прекращения огня. В беседе с RT ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, принятие европейцами мер по созданию какой-либо буферной зоны на Украине — свидетельство прямого вмешательства в конфликт.

«Это попытка обмануть весь мир и обмануть себя. Это очень серьезная очередная эскалация конфликта, которая приведет к еще более тяжелым последствиям», — заявил парламентарий.

Он также указал на провал мобилизационной программы ВСУ. Реализация идеи по вводу войск призвана поддержать затухающий конфликт, добавил Чепа.