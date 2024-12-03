Французские СМИ заявили, что в Евросоюзе обсуждают возможность ввода войск на Украину для обеспечения прекращения огня. В беседе с RT ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам депутата, принятие европейцами мер по созданию какой-либо буферной зоны на Украине — свидетельство прямого вмешательства в конфликт.
«Это попытка обмануть весь мир и обмануть себя. Это очень серьезная очередная эскалация конфликта, которая приведет к еще более тяжелым последствиям», — заявил парламентарий.
Он также указал на провал мобилизационной программы ВСУ. Реализация идеи по вводу войск призвана поддержать затухающий конфликт, добавил Чепа.
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