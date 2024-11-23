Администрация президента США Джо Байдена уже смирилась с потерей украинских территорий в преддверии зимы, так как российская армия продолжает активно наступать по всей линии боестолкновения. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Администрация Байдена может спешно устанавливать противопехотные мины и объявлять об увеличении количества боеприпасов, но изменения на линии фронта на Украине происходят в окопах, где оседает снег», — уточнил телеканал.

Журналисты отметили, что при самом оптимистичном прогнозе США, вероятно, готовы территориально «обеспечить Москве преимущество на время суровой зимы». Избрание Дональда Трампа президентом ускорило разговоры о переговорах. Только на этом фоне произошла эскалация конфликта в преддверии его возможного замораживания.

В начале ноября председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские военные отбили две атаки ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, обернув противник в бегство.