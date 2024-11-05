Сорвались две контратаки ВСУ большими группами вблизи Работина

Попытки Вооруженных сил Украины пойти в контратаку северней села Работино в Запорожской области провалились. Российские военные отбили обе вылазки противника, сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска сорвали две вражеских контратаки севернее Работина на Ореховском направлении, обернув противника в бегство», — рассказал он.
Рогов сообщил, что ВСУ давно не предпринимали таких попыток. Они пошли в атаку большими группами при поддержке дронов и артиллерии.
В городе Запорожье российские военные уничтожили засекреченный штаб Государственного бюро расследования Украины. Он находился в здании налоговой инспекции и отвечал за взаимодействие военного командования с местными властями. От удара ракетного комплекса «Искандер» погибли 15 человек.
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