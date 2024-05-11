Спецоперация 11 мая 2024, 07:35 Белый дом признал успехи России на Украине Кирби признал успехи России на востоке Украины и в Донбассе РИА «Новости»

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Российским военным удалось достичь определенных успехов в зоне проведения специальной операции. Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«На востоке Украины Россия добилась тактических успехов, особенно в Донбассе», — заявил он.

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По словам Кирби, это ситуация связана с тем, что законодатели в США слишком долго рассматривали выделение финансовой помощи Украине.

Ранее стало известно, что Госдепартамент одобрил выделение Украине трех систем РЗСО HIMARS на сумму в 30 миллионов долларов. Поставками техники займется Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что в потери контроля ВСУ над населенными пунктами виноват главнокомандующий Александр Сырский. По его словам, он лишь «проводит совещания и рисует что-то на карте».