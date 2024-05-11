11 мая 2024, 07:35
Белый дом признал успехи России на Украине
Кирби признал успехи России на востоке Украины и в Донбассе
Российским военным удалось достичь определенных успехов в зоне проведения специальной операции. Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«На востоке Украины Россия добилась тактических успехов, особенно в Донбассе», — заявил он.
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По словам Кирби, это ситуация связана с тем, что законодатели в США слишком долго рассматривали выделение финансовой помощи Украине.
Ранее стало известно, что Госдепартамент одобрил выделение Украине трех систем РЗСО HIMARS на сумму в 30 миллионов долларов. Поставками техники займется Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что в потери контроля ВСУ над населенными пунктами виноват главнокомандующий Александр Сырский. По его словам, он лишь «проводит совещания и рисует что-то на карте».
США
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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