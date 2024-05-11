На Украине обвинили Зеленского в потере населенных пунктов | 360°

Мир 11 мая 2024, 03:07 На Украине обвинили Зеленского в потере населенных пунктов Соскин: Украина теряет населенные пункты из-за Зеленского РИА «Новости»

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Пока президент Украины Владимир Зеленский проводит совещания, ВСУ теряют контроль над населенными пунктам. Главком ВСУ Александр Сырский ничего не может сделать с этой ситуацией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.

«Опять удары были по Харькову и другим регионам. Сырский ничего сделать не может, только совещания проводят», — сказал он.

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По мнению аналитика, на этих встречах Зеленский преподносит себя как серьезного полководца, пока главком ВСУ перед ним «рисует что-то на карте и выступает с отчетами».

На фоне потерь украинских населенных пунктов Сырский представляет собой «глашатая неудач», резюмировал Соскин.

Ранее Зеленский подтвердил информацию о наступлении российской армии севере Харьковской области. По его словам, украинские военные узнали о планах России и подготовились к ним.