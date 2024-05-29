Белый дом ответил на критику Зеленского в адрес Байдена

Белый дом: конкретики по участию Байдена в саммите в Швейцарии нет

У США нет никакой конкретики о возможном участии президента Джо Байдена в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера.

«Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, мы принимали активное участие. Это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом», — сказала пресс-секретарь.

Конференция по Украине будет проходить в Швейцарии 15–16 июня. В мероприятии планируют участвовать несколько лидеров стран G7, но президента США, вероятно, не будет на саммите. В это время Байден собирается отправиться в Лос-Анджелес на акцию по сбору средств для его избирательной кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на возможное отсутствие своего покровителя. Он назвал позицию Соединенных Штатов слабой. Политик также заявил, что неопределившиеся с саммитом в Швейцарии государства хуже врагов.