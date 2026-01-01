Белый дом обсудил с «евротройкой» гарантии безопасности в рамках мирной сделки

Следующим шагом в работе США над мирным планом по Украине стало обсуждение гарантий безопасности с представителями Франции, Германии и Великобритании. О телефонном разговоре с «евротройкой» сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф в соцсети X .

«Только что состоялся продуктивный телефонный разговор <…> для обсуждения следующих шагов в европейском мирном процессе», — объявил он.

Уиткофф сообщил, что кроме него с американской стороны участвовали госсекретарь США Марко Рубио и предприниматель Джаред Кушнер. Великобританию представил советник премьер-министра по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, Германию — советник канцлера по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер, Францию — советник президента по иностранным делам Эмманюэль Бонн, Украину — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. В отредактированной версии поста фигурировал также президент Украины Владимир Зеленский.

Американский спецпредставитель обсудил с ними практические шаги для реализации инициированного президентом США Дональдом Трампом мирного процесса. Среди них гарантии безопасности и механизм предотвращения конфликтов в будущем.

Ранее источники газеты Die Welt рассказали о подготовленной европейскими странами группировке миротворцев из 10-15 тысяч человек. Их отправят на Украине в случае перемирия.