Белый дом: Трамп не встретится с Путиным во время поездки на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе предстоящей поездки на Ближний Восток. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщило РИА «Новости» .

«Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет», — сказала она журналистам.

При этом Левитт добавила, что 8 мая американский лидер провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное Трампом.

Левитт отметила, что Европа поддержала идею главы Белого дома, поэтому они надеются, что Москва и Киев согласятся на нее на следующей неделе.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер задался вопросом, почему Россия продемонстрировала единство и уважение к памяти героев и отпраздновала 80-летие Победы, а его страна — нет. Кроме того, американских военных на параде Победы на Красной площади тоже не было.