Белоусов заявил, что освобождение Новоподгородного создает условия для продвижения военных

Белоусов: контроль над Новоподгородным создает условия для продвижения «Центра»

Взятие под контроль населенного пункта Новоподгородного в Днепропетровской области откроет возможности для наступления всей группировки войск «Центр». Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, его процитировал ТАСС .

Глава ведомства поздравил личный состав 433-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением села.

«Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Новоподгородное, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», — сказал он.

Белоусов отметил, что в сражениях российские бойцы продемонстрировали отвагу и стойкость, доблестно выполняли свой воинский долг, уничтожая противника.

Ранее ВС России освободили село Верхняя Терса в Запорожской области.