Белоусов встретился с работающими в зоне СВО военкорами

Глава Минобороны Андрей Белоусов в среду, 13 августа, встретился с корреспондентами, работающими в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Участники мероприятия обсудили вопросы производства и передачи военным образцов беспилотных систем, их ремонт в подразделениях и повышение эффективности применения, а также создание новых средств борьбы с дронами противника.

Отдельной темой обсуждения стали разработки народного ОПК в области средств РЭБ, беспилотной авиации, безэкипажных катеров, разведки и других типов военной техники и вооружений. С некоторыми образцами военкоры ознакомились заранее.

Также обратились к главе Минобороны с предложениями по улучшению мер медицинского обеспечения военнослужащих и социальной поддержки участников СВО. В министерстве напомнили, что ведомство уже реализовало 130 предложенных военкорами инициатив.

Ранее Белоусов назвал создание условий для лечения военных приоритетной задачей.