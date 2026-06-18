Белоусов вручил ордена Мужества бойцам группировки «Север»

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны .

Также в командном пункте глава военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова и офицеров штаба. Они доложили о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения, продвижении войск в зонах ответственности и характере действий противника.

В конце мая министр обороны также заслушал доклады военных и проинспектировал группировку войск «Запад». Командование доложило главе ведомства о темпах продвижения группировки на всех направлениях в зоне ответственности. По итогам встречи он наградил отличившихся бойцов.

На прошлой неделе Белоусов вместе с бойцами специальной военной операции, принявшими участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.