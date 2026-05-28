Белоусов заслушал доклады командования группировки «Запад»

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад». Командование отчиталось ему о текущей обстановке в зоне боевых действий, сообщила пресс-служба МО.

Глава ведомства поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников и темпы продвижения группировки на всех направлениях в зоне ответственности.

Белоусову доложили об особенностях применения российских ударных и разведывательных БПЛА, а также модернизированных дронах для доставки. В конце совещания он поблагодарил командный состав и вручил награды военным, которые отличились отвагой и героизмом.

Ранее ВС России освободили Нововасилевку в Харьковской области. Контроль над селом установило подразделение группировки войск «Север».