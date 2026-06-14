Белоусов и бойцы СВО возложили цветы к Вечному огню после встречи с Путиным

Министр обороны Андрей Белоусов и бойцы СВО, участники встречи с президентом России Владимиром Путиным, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

На опубликованном видео Белоусов и штурмовики под звуки военного оркестра принесли красные гвоздики к мемориалу, у которого горит Вечный огонь. После этого они почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Родины.

В завершение церемонии рота Почетного караула прошла торжественным маршем.

Ранее в День России президент и министр обороны обсудили насущные вопросы со штурмовиками — участниками специальной военной операции в Кремлевском дворце. Войдя в зал, российский лидер пожал руку каждому из присутствующих.