Белоусов распределил обязанности в Координационном центре по вопросам приграничья

Министр обороны Андрей Белоусов распределил обязанности в созданном 15 августа Координационном совете по вопросам военной безопасности приграничных регионов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Заместителем Белоусова в совете станет Юнус-Бек Евкуров. За содействие гражданским властям в вопросах эвакуации и материально-техническое обеспечение будет отвечать замминистра Андрей Булыга, за вооружение, специальную и военную технику — Алексей Криворучко.

Инженерное обустройство и строительство будет координировать Павел Фрадков, взаимодействие между ведомствами — Олег Савельев. На начальника главного военно-медицинского управления Дмитрия Тришкина возложили ответственность за медицинское обеспечение.

За защиту мирных жителей от атак дронов и других средств нападения будут нести ответственность Генштаб и командующие новых группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».

Координационный совет будут собирать раз в неделю или чаще.

Ранее Белоусов взял под личный контроль план дополнительных мер для защиты жителей Белгородской области.