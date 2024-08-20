Белоусов распределил обязанности в Координационном центре по вопросам приграничья
Министр обороны Андрей Белоусов распределил обязанности в созданном 15 августа Координационном совете по вопросам военной безопасности приграничных регионов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Заместителем Белоусова в совете станет Юнус-Бек Евкуров. За содействие гражданским властям в вопросах эвакуации и материально-техническое обеспечение будет отвечать замминистра Андрей Булыга, за вооружение, специальную и военную технику — Алексей Криворучко.
Инженерное обустройство и строительство будет координировать Павел Фрадков, взаимодействие между ведомствами — Олег Савельев. На начальника главного военно-медицинского управления Дмитрия Тришкина возложили ответственность за медицинское обеспечение.
За защиту мирных жителей от атак дронов и других средств нападения будут нести ответственность Генштаб и командующие новых группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».
Координационный совет будут собирать раз в неделю или чаще.
Ранее Белоусов взял под личный контроль план дополнительных мер для защиты жителей Белгородской области.