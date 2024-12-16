Белоусов публично поблагодарил Шойгу за наследство в Минобороны

Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС России

Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за наследство, оставленное в военном ведомстве. Об этом он сообщил на заседании расширенной коллегии.

«И конечно, [хотел бы] искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии вооруженных сил», — заявил Белоусов.

Также он выразил благодарность коллегам по силовому блоку, правительству, палатам парламента и администрации президента за консолидированную поддержку работы.

В мае президент Владимир Путин назначил Белоусова министром обороны, а Шойгу — секретарем Совета безопасности. В свою очередь, бывший секретарь Николай Патрушев стал помощником главы государства.

Также на коллегии Белоусов заявил, что массовое применение беспилотников стало наиболее значимым прорывом в тактике российских войск.