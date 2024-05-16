Новый состав правительства России 2024: кто вошел | 360°

Власть 16 мая 2024, 19:56 Вся президентская рать. Каким стало новое правительство России в 2024 году? Новое правительство России в 2024 году: кого заменили в кабмине? Global Look Press

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Правительство Российской Федерации после инаугурации президента, и правда, оказалось новым — в команду главы государства добавилось сразу несколько людей, способных в сложное время отстоять интересы страны. О переменах в правительстве — в материале 360.ru.

Кто вошел в новый состав кабинета министров

В 2024 году правительство впервые формировалось по новому принципу, зафиксированному в поправках к Конституции. Еще в 2020 году Госдума получила право голосовать за назначение предложенных президентом кандидатов на посты глав несиловых ведомств.

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Премьер-министр Михаил Мишустин

Михаил Мишустин сохранил за собой пост премьера, который он занимает с 2020 года. До этого Мишустин на протяжении десяти лет занимал должность главы Федеральной налоговой службы.

Мишустин — доктор экономических наук, автор нескольких десятков научных статей, с 2013 года занимает должность научного руководителя факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве России.

Global Look Press

Первый вице-премьер Денис Мантуров

Для Дениса Мантурова назначение первым вице-премьером — повышение. Ранее он возглавлял министерство промышленности и торговли.

До 2007 года, когда Мантуров стал заместителем главы министерства промышленности и энергетики, нынешний первый вице-премьер запомнился работой в руководстве Московского вертолетного завода. Также Денис Мантуров состоял в совете директоров ОКБ «Сухой» и Курганмашзавода.

Global Look Press

Вице-премьер Виталий Савельев

Виталий Савельев занял новую должность среди вице-премьеров — он отвечает за транспорт. В его послужном списке — работа заместителем министра экономразвития и торговли (2004-2007 годы), затем два года работы вице-президентом АФК «Система» (инвестиционная компания, находящаяся под санкциями, так как она «существенный источник дохода для бюджета России» — современный знак качества).

С 2009 года Савельев занимал должность гендиректора «Аэрофлота», а с 2020-го возглавлял Минтранс. Годом позже он вошел в совет директоров РЖД.

Global Look Press

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Дмитрия Патрушева, с 2018 года возглавлявшего Минсельхоз, повысили до вице-премьера по сельскому хозяйству, АПК и экологии.

До работы в правительстве Патрушев с 2010 года возглавлял правление АО «Россельхозбанк».

Global Look Press

Вице-премьер Александр Новак

Александра Новака, который с 2020 года был зампредом по топливно-энергетическому комплексу, поставили руководить экономическим блоком, включая противодействие санкциям.

До работы вице-премьером Новак успел поработать в Минфине (замминистра с 2008 года) и Минэнерго (министр с 2012 по 2020 год). Кроме того, Александр Новак входил в наблюдательный совет «Росатома» и совет директоров «Газпрома» и «Роснефти».

Global Look Press

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Бывший заместитель Мишустина в ФНС с 2013 года, Григоренко стал вице-премьером в 2020-м. Его назначили руководителем аппарата правительства Российской Федерации.

С 2024 года Дмитрий Григоренко не только продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы, но и расширит сферу работы — теперь в его ведомстве будут цифровое развитие, связь и антимонопольная политика.

Global Look Press

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко сохранил за собой позицию вице-премьера, отвечающего за сразу несколько важных направлений в правительстве. Эту должность он занимал с 2020 года. Однако и его функционал президент расширил.

К работе с Минобрнауки, Минспортом и Минэкономики в области развития туризма для Чернышенко прибавится курирование Минпросвещения и Росмолодежи.

Дмитрий Чернышенко запомнился деятельностью в качестве главы Организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Сочи. До 2020 года он также был гендиректором и председателем правления АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Global Look Press

Вице-премьер Татьяна Голикова

Татьяна Голикова работает в правительстве России с 1992 года. С 1990 года она работала в Минфине РСФСР, с 1992 по 2007 год занимала различные должности в Минфине России, вплоть до замминистра. Далее до 2013 года она была министром здравоохранения и социального развития, затем недолго работала помощником президента по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии, но вскоре возглавила Счетную палату.

Пост вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заняла в 2018 году. Теперь в ее сферу ответственности войдут работа министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры, а также Федерального агентства по делам национальностей.

Global Look Press

Вице-премьер Алексей Оверчук

Алексей Оверчук в качестве вице-премьера с 2020 года курирует сферу международных отношений.

С 2010 года Оверчук работал советником главы Федеральной налоговой службы (в тот момент — Михаила Мишустина), через год он занял должность замглавы ФНС. В этом качестве Оверчук продолжал работать до назначения вице-премьером в 2020 году.

Global Look Press

Вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев тоже сохранил за собой должность вице-премьера. В его ведении — соцэкономическое развитие Дальнего Востока, Арктической зоны и Северного Кавказа, а также приоритетных территорий, свободных и особых экономических зон.

Зампредом Трутнев впервые стал в 2013 году. Тогда он занял должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. С этого времени его функционал постепенно расширялся. До работы в правительстве Трутнев с 2004 года возглавлял министерство природных ресурсов, еще раньше — четыре года руководил Пермской областью.

Global Look Press

Вице-премьер Марат Хуснуллин

Еще один вице-премьер, который сохранил должность, — Марат Хуснуллин. С 2020 года он курирует вопросы строительства, в том числе дорожного, ЖКХ, регионального развития.

В послужном списке Хуснуллина — долгая работа в столице. С 2010 года он возглавлял департамент строительства правительства Москвы и работал заместителем мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

До работы в Москве Марат Хуснуллин десять лет проработал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Global Look Press

Кто вошел в новый состав силового блока и МИДа

Согласно все тем же поправкам к Конституции, право назначать силовиков, а также главу МИД президент России сохранил за собой. В силовом блоке наблюдается только одно изменение. Но зато какое.

Министр обороны Андрей Белоусов

Сменивший на этом посту Сергея Шойгу доктор экономических наук Андрей Белоусов до нового назначения с 2020 года был первым вице-премьером, во время лечения Михаила Мишустина от COVID-19 исполнял обязанности председателя правительства.

С 2015 по 2018-й Андрей Белоусов работал председателем совета директоров компании «Роснефть». При этом с 2013 по 2020 год он был помощником президента.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев продолжил работать на посту главы МВД, который он занимает с 2012 года. Через три года — 10 ноября 2015 года президент присвоил Колокольцеву специальное звание «генерал полиции Российской Федерации».

Global Look Press

Министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков

На своем же посту остался нынешний глава МЧС, который возглавил ведомство в 2022 году. Александр Куренков имеет опыт службы в органах госбезопасности.

С 2021 по 2022 год Куренков был помощником, затем заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В 2015 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Четвертый министр иностранных дел современной России Сергей Лавров, занимающий эту должность с 2004 года, остался на своей позиции.

Global Look Press

Министр юстиции Константин Чуйченко

Константина Чуйченко переназначили на должность главы Минюста, которую он занимает с 2020 года.

В прошлом, в 2001-2008 годах, Чуйченко был начальником юридического департамента, членом правления «Газпрома». Затем, при президенте Медведеве, он занял должность помощника президента и начальника Контрольного управления президента. В этом качестве Чуйченко проработал до 2018 года.

РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин остался возглавлять СВР. Эту должность он занимает с 2016 года. До этого он успел поработать спикером Госдумы и руководителем администрации президента России.

Global Look Press

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников

Также остался на должности Александр Бортников, который возглавляет ФСБ с 2008 года.

Генерал армии, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Александр Бортников с того же времени руководит Национальным антитеррористическим комитетом и входит в число постоянных членов Совбеза России.

Global Look Press

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов

Глава Росгвардии не поменялся с момента создания подразделения — Виктор Золотов остался на своей должности.

Global Look Press

Директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев

Как и в предыдущих случаях, глава ФСО остался на прежней позиции. Генерал-полковник Дмитрий Кочнев занимает должность директора Федеральной службы охраны с 2016 года. До этого он успел побыть заместителем директора ФСО и главой Службы безопасности президента.

Дмитрий Кочнев / РИА «Новости»

Начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец

С 2015 года и по нынешний момент Главное управление спецпрограмм президента России возглавляет Александр Линец. Опытный сотрудник органов госбезопасности, в 2014 году Линец возглавлял управление ФСБ России по Южному военному округу.

Александр Линец / РИА «Новости»

Новые министры в правительстве России в 2024 году

Сразу пять новых лиц оказались в составе российского правительства — расскажем коротко обо всех новых министрах.

Министр транспорта Роман Старовойт

Возглавлявший более пяти лет Курскую область Роман Старовойт возглавил российский Минтранс. Причиной тому — опыт работы Старовойта в «Росавтодоре», который тот возглавлял на протяжении примерно шести лет до 2018 года.

Роман Старовойт / Global Look Press

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов

Еще один бывший губернатор стал министром — Антон Алиханов возглавит Минпромторг после работы в Калининградской области.

В ведомстве Алиханов человек не новый: несмотря на молодой возраст, занимал должность замдиректора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. В Калининградскую область он перебрался в 2015 году, показав себя сильным руководителем. В частности, добился полной энергетической независимости российского анклава.

Антон Алиханов / Global Look Press

Министр сельского хозяйства Оксана Лут

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заняла теперь ведущую должность в ведомстве — ее бывший начальник Дмитрий Патрушев продвинулся, как мы помним, в вице-премьеры в той же сфере.

Оксана Лут известна по работе в «Россельхозбанке». Там она работала директором департаментов организации работы с клиентами и развития корпоративного бизнеса.

Оксана Лут / Global Look Press

Министр энергетики Сергей Цивилев

И снова бывший губернатор — на этот раз Кемеровской области. Цивилев руководил регионом с 2018 года. В Кемеровской области он запомнился как активный губернатор, часто устраивавший без предупреждения проверки разных учреждений. Кроме того, Цивилев одним из первых местных политиков завел страницы в соцсетях.

Во время пандемии коронавируса опыт Кемеровской области в борьбе с COVID-19 ставили в пример другим регионам.

Сергей Цивилев / РИА «Новости»

Министр спорта Михаил Дегтярев

Не поверите, но снова бывший губернатор. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев после четырех лет работы в регионе возглавил Минспорт.

С 2011 по 2018 год Дегтярев работал в Госдуме, представляя ЛДПР. В одном из созывов он возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Дегтярев сам спортсмен: профессионально занимался фехтованием (мастер спорта) и возглавлял Федерацию фехтования Самарской области.

Михаил Дегтярев / РИА «Новости»

Кто сохранил пост в новом правительстве России

Антон Котяков (Минтруд)

Александр Козлов (Минприроды)

Сергей Кравцов (Минпросвещения)

Ольга Любимова (Минкультуры)

Максим Решетников (Минэкономразвития)

Антон Силуанов (Минфин)

Михаил Мурашко (Минздрав)

Ирек Файзуллин (Минстрой)

Валерий Фальков (Минобрнауки)

Алексей Чекунков (Минвостокразвития)

Максут Шадаев (Минцифры)