Новый состав правительства России 2024: кто вошел | 360°

16 мая 2024, 19:56
Вся президентская рать. Каким стало новое правительство России в 2024 году?
Новое правительство России в 2024 году: кого заменили в кабмине?
Правительство Российской Федерации после инаугурации президента, и правда, оказалось новым — в команду главы государства добавилось сразу несколько людей, способных в сложное время отстоять интересы страны. О переменах в правительстве — в материале 360.ru.
Кто вошел в новый состав кабинета министров
В 2024 году правительство впервые формировалось по новому принципу, зафиксированному в поправках к Конституции. Еще в 2020 году Госдума получила право голосовать за назначение предложенных президентом кандидатов на посты глав несиловых ведомств.
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Премьер-министр Михаил Мишустин
Михаил Мишустин сохранил за собой пост премьера, который он занимает с 2020 года. До этого Мишустин на протяжении десяти лет занимал должность главы Федеральной налоговой службы.
Мишустин — доктор экономических наук, автор нескольких десятков научных статей, с 2013 года занимает должность научного руководителя факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве России.
Первый вице-премьер Денис Мантуров
Для Дениса Мантурова назначение первым вице-премьером — повышение. Ранее он возглавлял министерство промышленности и торговли.
До 2007 года, когда Мантуров стал заместителем главы министерства промышленности и энергетики, нынешний первый вице-премьер запомнился работой в руководстве Московского вертолетного завода. Также Денис Мантуров состоял в совете директоров ОКБ «Сухой» и Курганмашзавода.
Вице-премьер Виталий Савельев
Виталий Савельев занял новую должность среди вице-премьеров — он отвечает за транспорт. В его послужном списке — работа заместителем министра экономразвития и торговли (2004-2007 годы), затем два года работы вице-президентом АФК «Система» (инвестиционная компания, находящаяся под санкциями, так как она «существенный источник дохода для бюджета России» — современный знак качества).
С 2009 года Савельев занимал должность гендиректора «Аэрофлота», а с 2020-го возглавлял Минтранс. Годом позже он вошел в совет директоров РЖД.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев
Дмитрия Патрушева, с 2018 года возглавлявшего Минсельхоз, повысили до вице-премьера по сельскому хозяйству, АПК и экологии.
До работы в правительстве Патрушев с 2010 года возглавлял правление АО «Россельхозбанк».
Вице-премьер Александр Новак
Александра Новака, который с 2020 года был зампредом по топливно-энергетическому комплексу, поставили руководить экономическим блоком, включая противодействие санкциям.
До работы вице-премьером Новак успел поработать в Минфине (замминистра с 2008 года) и Минэнерго (министр с 2012 по 2020 год). Кроме того, Александр Новак входил в наблюдательный совет «Росатома» и совет директоров «Газпрома» и «Роснефти».
Вице-премьер Дмитрий Григоренко
Бывший заместитель Мишустина в ФНС с 2013 года, Григоренко стал вице-премьером в 2020-м. Его назначили руководителем аппарата правительства Российской Федерации.
С 2024 года Дмитрий Григоренко не только продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы, но и расширит сферу работы — теперь в его ведомстве будут цифровое развитие, связь и антимонопольная политика.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко сохранил за собой позицию вице-премьера, отвечающего за сразу несколько важных направлений в правительстве. Эту должность он занимал с 2020 года. Однако и его функционал президент расширил.
К работе с Минобрнауки, Минспортом и Минэкономики в области развития туризма для Чернышенко прибавится курирование Минпросвещения и Росмолодежи.
Дмитрий Чернышенко запомнился деятельностью в качестве главы Организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Сочи. До 2020 года он также был гендиректором и председателем правления АО «Газпром-Медиа Холдинг».
Вице-премьер Татьяна Голикова
Татьяна Голикова работает в правительстве России с 1992 года. С 1990 года она работала в Минфине РСФСР, с 1992 по 2007 год занимала различные должности в Минфине России, вплоть до замминистра. Далее до 2013 года она была министром здравоохранения и социального развития, затем недолго работала помощником президента по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии, но вскоре возглавила Счетную палату.
Пост вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заняла в 2018 году. Теперь в ее сферу ответственности войдут работа министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры, а также Федерального агентства по делам национальностей.
Вице-премьер Алексей Оверчук
Алексей Оверчук в качестве вице-премьера с 2020 года курирует сферу международных отношений.
С 2010 года Оверчук работал советником главы Федеральной налоговой службы (в тот момент — Михаила Мишустина), через год он занял должность замглавы ФНС. В этом качестве Оверчук продолжал работать до назначения вице-премьером в 2020 году.
Вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев тоже сохранил за собой должность вице-премьера. В его ведении — соцэкономическое развитие Дальнего Востока, Арктической зоны и Северного Кавказа, а также приоритетных территорий, свободных и особых экономических зон.
Зампредом Трутнев впервые стал в 2013 году. Тогда он занял должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. С этого времени его функционал постепенно расширялся. До работы в правительстве Трутнев с 2004 года возглавлял министерство природных ресурсов, еще раньше — четыре года руководил Пермской областью.
Вице-премьер Марат Хуснуллин
Еще один вице-премьер, который сохранил должность, — Марат Хуснуллин. С 2020 года он курирует вопросы строительства, в том числе дорожного, ЖКХ, регионального развития.
В послужном списке Хуснуллина — долгая работа в столице. С 2010 года он возглавлял департамент строительства правительства Москвы и работал заместителем мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
До работы в Москве Марат Хуснуллин десять лет проработал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Кто вошел в новый состав силового блока и МИДа
Согласно все тем же поправкам к Конституции, право назначать силовиков, а также главу МИД президент России сохранил за собой. В силовом блоке наблюдается только одно изменение. Но зато какое.
Министр обороны Андрей Белоусов
Сменивший на этом посту Сергея Шойгу доктор экономических наук Андрей Белоусов до нового назначения с 2020 года был первым вице-премьером, во время лечения Михаила Мишустина от COVID-19 исполнял обязанности председателя правительства.
С 2015 по 2018-й Андрей Белоусов работал председателем совета директоров компании «Роснефть». При этом с 2013 по 2020 год он был помощником президента.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев продолжил работать на посту главы МВД, который он занимает с 2012 года. Через три года — 10 ноября 2015 года президент присвоил Колокольцеву специальное звание «генерал полиции Российской Федерации».
Министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков
На своем же посту остался нынешний глава МЧС, который возглавил ведомство в 2022 году. Александр Куренков имеет опыт службы в органах госбезопасности.
С 2021 по 2022 год Куренков был помощником, затем заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В 2015 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Четвертый министр иностранных дел современной России Сергей Лавров, занимающий эту должность с 2004 года, остался на своей позиции.
Министр юстиции Константин Чуйченко
Константина Чуйченко переназначили на должность главы Минюста, которую он занимает с 2020 года.
В прошлом, в 2001-2008 годах, Чуйченко был начальником юридического департамента, членом правления «Газпрома». Затем, при президенте Медведеве, он занял должность помощника президента и начальника Контрольного управления президента. В этом качестве Чуйченко проработал до 2018 года.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин остался возглавлять СВР. Эту должность он занимает с 2016 года. До этого он успел поработать спикером Госдумы и руководителем администрации президента России.
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Также остался на должности Александр Бортников, который возглавляет ФСБ с 2008 года.
Генерал армии, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Александр Бортников с того же времени руководит Национальным антитеррористическим комитетом и входит в число постоянных членов Совбеза России.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов
Глава Росгвардии не поменялся с момента создания подразделения — Виктор Золотов остался на своей должности.
Директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев
Как и в предыдущих случаях, глава ФСО остался на прежней позиции. Генерал-полковник Дмитрий Кочнев занимает должность директора Федеральной службы охраны с 2016 года. До этого он успел побыть заместителем директора ФСО и главой Службы безопасности президента.
Начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец
С 2015 года и по нынешний момент Главное управление спецпрограмм президента России возглавляет Александр Линец. Опытный сотрудник органов госбезопасности, в 2014 году Линец возглавлял управление ФСБ России по Южному военному округу.
Новые министры в правительстве России в 2024 году
Сразу пять новых лиц оказались в составе российского правительства — расскажем коротко обо всех новых министрах.
Министр транспорта Роман Старовойт
Возглавлявший более пяти лет Курскую область Роман Старовойт возглавил российский Минтранс. Причиной тому — опыт работы Старовойта в «Росавтодоре», который тот возглавлял на протяжении примерно шести лет до 2018 года.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов
Еще один бывший губернатор стал министром — Антон Алиханов возглавит Минпромторг после работы в Калининградской области.
В ведомстве Алиханов человек не новый: несмотря на молодой возраст, занимал должность замдиректора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. В Калининградскую область он перебрался в 2015 году, показав себя сильным руководителем. В частности, добился полной энергетической независимости российского анклава.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут
Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заняла теперь ведущую должность в ведомстве — ее бывший начальник Дмитрий Патрушев продвинулся, как мы помним, в вице-премьеры в той же сфере.
Оксана Лут известна по работе в «Россельхозбанке». Там она работала директором департаментов организации работы с клиентами и развития корпоративного бизнеса.
Министр энергетики Сергей Цивилев
И снова бывший губернатор — на этот раз Кемеровской области. Цивилев руководил регионом с 2018 года. В Кемеровской области он запомнился как активный губернатор, часто устраивавший без предупреждения проверки разных учреждений. Кроме того, Цивилев одним из первых местных политиков завел страницы в соцсетях.
Во время пандемии коронавируса опыт Кемеровской области в борьбе с COVID-19 ставили в пример другим регионам.
Министр спорта Михаил Дегтярев
Не поверите, но снова бывший губернатор. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев после четырех лет работы в регионе возглавил Минспорт.
С 2011 по 2018 год Дегтярев работал в Госдуме, представляя ЛДПР. В одном из созывов он возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Дегтярев сам спортсмен: профессионально занимался фехтованием (мастер спорта) и возглавлял Федерацию фехтования Самарской области.
Кто сохранил пост в новом правительстве России
- Антон Котяков (Минтруд)
- Александр Козлов (Минприроды)
- Сергей Кравцов (Минпросвещения)
- Ольга Любимова (Минкультуры)
- Максим Решетников (Минэкономразвития)
- Антон Силуанов (Минфин)
- Михаил Мурашко (Минздрав)
- Ирек Файзуллин (Минстрой)
- Валерий Фальков (Минобрнауки)
- Алексей Чекунков (Минвостокразвития)
- Максут Шадаев (Минцифры)
Минобороны РФ
Минтранс РФ
Минэкономразвития РФ
Россия
Минпромторг РФ
Михаил Мишустин
Михаил Дегтярев
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